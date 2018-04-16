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بدء حفل اختتام ” درع الخليج المشترك1 “

بدء حفل اختتام ” درع الخليج المشترك1 “
عادل الحربي(صدى):

بدأ، منذ قليل، حفل اختتام مناورات تمرين درع الخليج المشترك1، بإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويشهد حفل الافتتاح حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من قادة العرب على رأسهم ” رئيس مصر، ملك الكويت، ملك البحرين، وولي عهد أبوظبي “.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45763 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجمعهم على الحق والطاعه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 4492 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم أمين *!!!

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