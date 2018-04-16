بدء حفل اختتام ” درع الخليج المشترك1 “
بدأ، منذ قليل، حفل اختتام مناورات تمرين درع الخليج المشترك1، بإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويشهد حفل الافتتاح حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من قادة العرب على رأسهم ” رئيس مصر، ملك الكويت، ملك البحرين، وولي عهد أبوظبي “.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45763 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجمعهم على الحق والطاعه ,, آمين ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4492 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم أمين *!!!