بالفيديو.. خادم الحرمين وقادة الدول العربية يصلون إلى مقر مناورات ” درع الخليج “

نايف السالم(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة الدول المشاركة إلى مقر اختتام درع الخليج المشترك1.

ووصل إلى مقر اختتام التمرين كلًا من ” رئيس جمهورية مصر العربية، أمير الكويت، ملك البحرين، ولي عهد أبوظبي، ملك الأردن، رئيس السودان، رئيس اليمن، ورئيس جيبوتي “.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين يرعى فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك1، بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين الذي استمر مدة 30 يومًا؛ تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة بأهمية التعاون والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية أمن المنطقة، ورفع مستوى الجاهزية لضمان أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

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