الجبير يكشف سبب إقامة القمة العربية بالظهران.. ويؤكد: قطر أصغر من القمة

نايف السالم(صدى):

نفى وزير الخارجية عادل الجبير، ارتباط استقبال مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية للقمة العربية الـ29 بدلًا من العاصمة الرياض بأي تهديدات أمنية.

وأكد ” الجبير ” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعقاب اختتام أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية أمس، أن هناك مناورة عسكرية تتم في المنطقة الشرقية.

كما أوضح أن الأمر ليس مرتبطًا بأن أسلحة الحوثيين يمكن أن تهدد وضعية القمة إن عُقدت في الرياض، بل أن هذه المناسبة تُعقد في مختلف المدن.

وعلى مستوى الأزمة القطرية، أشار ” الجبير ” إلى أن الأزمة مع قطر ليست قضية كبيرة بل هي قضية محدودة جدًا ومبسطة جدًا، كما أنها تعنى دول الخليج العربي فقط وستحل في منطقة الخليج، ولهذا لم تدرج في جدول أعمال القمة العربية.

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ29 من القمة العربية انطلقت أمس الأحد، في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

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