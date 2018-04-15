الجبير: قمة القدس طالبت إيران بالانسحاب من اليمن

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية.

وأضاف الجبير، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك لختام قمة القدس، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الأحد، أن قمة القدس تطرقت للوضع المؤلم في سوريا وجريمة استخدام الأسلحة الكيماوية.

وتابع: أن القمة أدانت بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صواريخ على المملكة.

وأشار الجبير، إلي أن القمة أكدت على شرعية تحركات تحالف دعم الشرعية في اليمن.