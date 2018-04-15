بالصور.. شاب يعض كلبه بطريقة غريبة

لندن(صدى):

قام شاب في العشرين من عمره، بعض وضرب كلبه بطريقة بشعة، تسببت في إصابات مروعة للكلب في وجهه وعينيه وأذنيه.

وذكرت مصادر إعلامية اليوم، أن الشرطة البريطانية، اعتقلت الرجل الذي يدعى “ تايلر لفيريك ” بعدما تقدم عدد من جيرانه، ببلاغ يفيد بأنهم رأوا الكلب مصابا بإصابات خطيرة.

وأخذت الشرطة الكلب البالغ من العمر ثمانية أشهر من المنزل في “ نيوكاسل ” ، إلى الأطباء البيطرين الذين قالوا إنه تعرض للتعذيب بشكل مروع، ما أدى إلى إصابته بكدمات في وجهه وجروح عدة.