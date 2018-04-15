أمير الكويت: قمة الظهران أملا جديدا للأمة.. وسوريا تعاني من كارثة إنسانية

خالد الظفيري(صدى):

عبر أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، عن تفاؤله بتشارك العرب في القمة العربية في دورتها الـ29، مؤكدًا أن القمة العربية اليوم في السعودية تشكل أملًا جديدًا للأمة.

وأوضح ” الصباح ” خلال كلمته بجلسة افتتاح القمة العربية الـ29، أن العمل العربي يعاني شللًا في بعض الأحيان، مطالبًا الدول العربية بدراسة آليات العمل المشترك وتحديد الخلل والقصور الذي يعتري القضايا العربية.

كما أضاف أن العرب مطالبون ببذل جهود مضاعفة لحل أزمات المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمن ما يزال بعيد المنال عن عدد من الدول العربية.

وأشار ” الصباح ” إلى أنه سيتم السعي لتفعيل دور مجلس الأمن لحل قضايا المنطقة، لافتًا إلى أن التصعيد في سوريا نتيجة عجز المجتمع الدولي عن الوصول إلى حل سياسي للصراع أدى إلى كارثة إنسانية، متمنيًا النجاح للعراق في تنظيم الانتخابات القادمة.

وأشاد أمير الكويت بدور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والدور الإنساني اتجاه الشعب اليمني، مدينًا الهجمات الصاروخية المتكررة على السعودية من اليمن.

وعن التصدي لانتهاكات إيران في المنطقة، أكد ” الصباح ” على ضرورة التزام إيران بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة والتزامها بمبادئ القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما أشار إلى أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس انتهاك للقرارات الدولية، كما يعد استهداف إسرائيل للمتظاهرين في غزة يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية المواطنين الفلسطينيين.

يُذكر أن فعاليات القمة العربية الـ29، بدأت اليوم الأحد، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

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