موغريني: غير مقبول استخدام أسلحة كيماوية بسوريا
شددت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، اليوم الأثنين، على أن استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا أمر غير مقبول.
وأضافت ” موغريني ” خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لقمة الظهران: ” شهدنا استخدام أسلحة كيماوية على مشارف دمشق وهو أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك “.
وأشارت ” موغريني ” إلى أن الحل الوحيد للحرب في سوريا، هو حل سياسي في إطار الأمم المتحدة، مضيفة: ” يجب استئناف المفاوضات السورية في مسار جنيف ” .
وعن القضية الفلسطينية، قالت : ” الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ” .
وتابعت: ” الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن العمل لصالح حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ” .
ولفتت إلى أنه من واجب الأوروبيين والعرب التنسيق من أجل سلام الشرق الأوسط.
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طلال[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين