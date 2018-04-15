موغريني: غير مقبول استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

علي القحطاني(صدى):

شددت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، اليوم الأثنين، على أن استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا أمر غير مقبول.

وأضافت ” موغريني ” خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لقمة الظهران: ” شهدنا استخدام أسلحة كيماوية على مشارف دمشق وهو أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك “.

وأشارت ” موغريني ” إلى أن الحل الوحيد للحرب في سوريا، هو حل سياسي في إطار الأمم المتحدة، مضيفة: ” يجب استئناف المفاوضات السورية في مسار جنيف ” .

وعن القضية الفلسطينية، قالت : ” الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ” .

وتابعت: ” الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن العمل لصالح حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ” .

ولفتت إلى أنه من واجب الأوروبيين والعرب التنسيق من أجل سلام الشرق الأوسط.

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