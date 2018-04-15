رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الدول الأفريقية تعاني خطر الإرهاب

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، اليوم الأحد، أن الإرهاب هو أكبر خطر على أمن العالم اليوم، لافتًا إلى أن عدد كبير من الدول الأفريقية تعاني خطر الإرهاب.

وأوضح ” الفقي ” خلال كلمته في جلسة افتتاح القمة العربية الـ29، أن الجماعات الإرهابية تعيث فسادًا في ليبيا منذ سنوات، كما هناك تراجعًا في دعم الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى رفع التنسيق العربي الأفريقي؛ للتخلص من خطر الإرهاب الذي يواجه العالم، مشيرًا إلى أنه ستم العمل على إصلاحات واسعة النطاق في الاتحاد.

يُذكر أن فعاليات القمة العربية الـ29، بدأت اليوم الاحد، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية، حيث تتصدر أجندة الأعمال ملفات إقليمية أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

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