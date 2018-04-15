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العثيمين في ” قمة الظهران ” : نسعى لعقد مؤتمر مكة 2 لدعم العراق

العثيمين في ” قمة الظهران ” : نسعى لعقد مؤتمر مكة 2 لدعم العراق
عادل الحربي(صدى):

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن دول المنظمة تشارك العرب طموحاتهم وآلامهم، لافتاً إلى أن الدول العربية تنبهت منذ وقت مبكر لآفة الإرهاب.

وأوضح ” العثيمين ” في كلمته بالقمة العربية، أن المنظمة تسعى لعقد مؤتمر مكة 2 لدعم العراق، كما أنه أصدرت إدانات لصواريخ مليشيا الحوثي على السعودية، ومؤكداً أن القضايا العربية تأتي في مقدمة اهتمامات منظمة.


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