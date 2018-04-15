العثيمين في ” قمة الظهران ” : نسعى لعقد مؤتمر مكة 2 لدعم العراق
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن دول المنظمة تشارك العرب طموحاتهم وآلامهم، لافتاً إلى أن الدول العربية تنبهت منذ وقت مبكر لآفة الإرهاب.
وأوضح ” العثيمين ” في كلمته بالقمة العربية، أن المنظمة تسعى لعقد مؤتمر مكة 2 لدعم العراق، كما أنه أصدرت إدانات لصواريخ مليشيا الحوثي على السعودية، ومؤكداً أن القضايا العربية تأتي في مقدمة اهتمامات منظمة.
فيديو | أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القضايا العربية تأتي في مقدمة اهتمامات منظمة #التعاون_الإسلامي. #الإخبارية #القمة_العربية #قمة_الظهران pic.twitter.com/c0TTTArhcM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 15 April 2018
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