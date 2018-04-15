في إشارة لقطر.. السيسي: هناك أشقاء تآمروا مع الدول الأجنبية ضد العرب

عادل الحربي(صدى):

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ثقة الدولة المصرية في حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم آلية العمل العربي المشترك، مشيراً إلى الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة.

وأضاف خلال كلمته بقمة الظهران، اليوم الأحد، إلى أن هناك دول إقليمية تحاول إنشاء مناطق نفوذ في الدول العربية، بالإضافة إلى أن هناك جيش لدولة أجنبية موجود على أراضي دولتين عربيتين، موضحاً أن هناك دول عربية تساعده في إشارة لدولة قطر.

وأشار إلى مصير الشعب السوري ومستقبله بات رهنًا بلعبة الأمم وتوازنات القوى الإقليمية والدولية، مؤكداً دول عربية تواجه للمرة الأولى منذ تأسيسها تهديدات لوجودها.

وأوضح الرئيس المصري أن الحق العربي في القدس ثابت وأصيل وغير قابل للمساومة، وأنه يجب السماح باتخاذ الانقسام الفلسطيني ذريعة لتكريس الاحتلال الإسرائيل.

وأعرب عن أمله في أن يعود البعض من الواقفين في الجانب الخاطئ من التاريخ عن دعمهم الإرهاب، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة اليمن ووحدة ليبيا مسؤولية الدول العربية.

ولفت إلى أن خطر التنظيمات الإرهابية والكيانات الطائفية يهدد دولاً عربية عدة، مؤكداً أن مصر تندد بالتصعيد العسكري في سوريا لتهديده سلامة الشعب السوري، قائلاً : ” سوريا أرض عربية ولا يجوز أن يُحل الصراع فيها إلا وفقاً للشعب السوري ” ، مطالباً بفتح تحقيق شفاف عن استخدام السلام الكيميائي في سوريا.

وأعرب في كلمته، رفض مصر لن تقبل قيام عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، بقصف المملكة السعودية بصواريخ بالستية.

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