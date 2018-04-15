بدء انعقاد القمة العربية الـ29 بمدينة الظهران

نايف السالم(صدى):

بدأت فعاليات القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرون، منذ قليل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين قبل انعقاد القمة، بالضيوف في الظهران، قائلًا ” تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك “.

يُذكر أن مدينة الظهران بمحافظة الخبر تستقبل القمة العربية الـ29، بمشاركة 17 رئيسًا وملكًا عربيًا، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية.

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