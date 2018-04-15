خادم الحرمين: المملكة تسعد باجتماع الأشقاء في الظهران

حمود العنزي(صدى):

رحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، بضيوف القمة العربية لـ29 في الظهران، مؤكداً على تضافر الجهود والنوايات الصادقة لوحدة الرؤى بهذه القمة.

وقال ” حفظه الله ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك ” .

يذكر أنه من المقرر أن تنتطلق فعاليات القمة العربية الـ29، بعد قليل، في مدينة الظهران بمحافظة الخبر، بمشاركة 17 رئيساً وملكاً عربياً، لبحث الأوضاع في المنطقة العربية.