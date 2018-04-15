بالصور.. قادة العرب يواصلون التوافد على الظهران قبل افتتاح القمة

عادل الحربي (صدى):

بدأ قادة الدول العربية ورؤساء الوفود اليوم الأحد، في التوافد إلى مدينة الظهران لليوم الثاني؛ للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين، التي تبدأ أعمالها منذ قليل في مدينة الظهران.

ووصل كلًا من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وجلالة ملك المملكة الأردنية الهامشية، اليوم الأحد، إلى مدينة الظهران لرئاسة وفد بلاده في القمة العربية،

كما وصل كلًا من رئيس جمهورية جيبوتي إلى الظهران، وصاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني ممثل جلالة ملك مملكة المغرب إلى مدينة الظهران؛ لينضموا إلى باقي قادة العرب الذين وصلوا إلى المملكة أمس السبت.

اقرأ أيضًا: