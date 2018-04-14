بالصور.. توافد القادة والزعماء العرب إلى الظهران للمشاركة في القمة العربية الـ 29

نايف السالم(صدى):

بدأ قادة الدول العربية ورؤساء الوفود اليوم في التوافد إلى مدينة الظهران، للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين ، التي تبدأ أعمالها غدًا في مدينة الظهران .

الرئيس الصومالي

حيث وصل رئيس الجمهورية الصومالية محمد عبدالله محمد, وكان في استقباله في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير المملكة لدى جمهورية الصومال رئيس بعثة الشرف محمد خياط وسفير جمهورية الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي وقائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي .

نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان

كما وصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ، حيث كان في استقباله في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان “رئيس بعثة الشرف ” عيد بن محمد الثقفي وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي.

الرئيس المصري

ووصل عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له ، حيث كان في استقباله في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية ، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان ، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي .

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي

ووصل فائز مصطفى فوزي السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي إلى المنطقة الشرقية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .

وكان في استقباله في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وممثل السفير السعودي بليبيا رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز المطر والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة خيري العالم وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية اليوم ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران،الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس بعثة الشرف صالح أحمد العمري ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .

الرئيس التونسي

ووصل الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة الـ 29 .

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي ، والسفير التونسي لدى المملكة لطفي بن قايد ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .

رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

كما وصل رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية عثمان غزالي ، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية .

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر الاتحادية رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس الفلسطيني

ووصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف السفير عبدالرحمن السحيباني ، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الأغا ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ، ومندوب عن المراسم الملكية.