في خطوة إنسانية.. المملكة تمنح تأشيرات حج لعائلات ضحايا الطائرة الجزائرية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وسائل إعلام جزائرية عن خطوة إنسانية ليست بالجديدة على قيادة المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت وسائل الإعلام الجزائرية أن حكومة خادم الحرمني منحت تـأشيرات حج لعائلات ضحايا الطائرة الجزائرية التي سقطت الأربعاء الماضي في منطقة بوفاريك بولاية البُليدة.

واستندت وسائل الإعلام في أنبائها إلى تصريحات الأستاذ في جامعة محمد بن سعود بالرياض الدكتور محمد بن أحمد بن صالح أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام أثناء تواجده بالجزائر، والتي أوضح خلالها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قررت تخصيص تأشيرات لعائلات ضحايا الطائرة لتأدية مناسك الحج.

يُذكر أن الدكتور محمد بن أحمد بن صالح ألقى كلمة قدم فيها تعازيه لعائلات الضحايا والشعب الجزائري أثناء مشاركته الجمعة الماضية في افتتاح جامع ” كتشاوة ” بالجزائر العاصمة أثناء زيارته للجزائر، كما شارك في صلاة الغائب على أرواح الضحايا.

وكانت طائرة عسكرية جزائرية سقطت الأربعاء الماضي مباشرة بعد إقلاعها من القاعدة الجوية العسكرية بمنطقة بوفاريك، ما أدى إلى وفاة 257 شخصًا، في حادثة تعد الأكثر دموية في تاريخ الجزائر.

اقرأ أيضًا: