بالفيديو.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا

الجزائر(صدى):

وثق مقطع الفيديو لحظة انطلاق الطائرة من المدرج بشكل طبيعي لكنها بدأت تواجه مشاكل فور ارتفاعها عن الأرض فيما حاول قائد الطائرة الالتفاف والعودة إلى المدرج إلا أن الطائرة كانت أقوى منه وانعطفت في الاتجاه المغاير وسقطت داخل المطار.

وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب فور سقوط الطائرة وهرعت عربات الإطفاء لمكان الحادث.

وبلغت حصيلة تحطم طائرة النقل العسكرية، صباح اليوم الأربعاء، ببوفاريك ” ولاية البليدة ” ، 257 راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة، حسب مصدر من وزارة الدفاع الوطني.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن الطائرة من نوع ” اليوشين ” تحطمت بمنطقة بني مراد غير بعيد عن مطار بوفاريك لحظات قليلة بعد إقلاعها.

وحسب شهود عيان، فإن النيران اشتعلت في الطائرة قبل سقوطها، واستطاع قائدها تحويل مسارها لتسقط في منطقة غير آهلة بالسكان.