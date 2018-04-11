بالفيديو.. لحظة تحطم الطائرة الجزائرية ووفاة 257 راكبًا
وثق مقطع الفيديو لحظة انطلاق الطائرة من المدرج بشكل طبيعي لكنها بدأت تواجه مشاكل فور ارتفاعها عن الأرض فيما حاول قائد الطائرة الالتفاف والعودة إلى المدرج إلا أن الطائرة كانت أقوى منه وانعطفت في الاتجاه المغاير وسقطت داخل المطار.
وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب فور سقوط الطائرة وهرعت عربات الإطفاء لمكان الحادث.
وبلغت حصيلة تحطم طائرة النقل العسكرية، صباح اليوم الأربعاء، ببوفاريك ” ولاية البليدة ” ، 257 راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة، حسب مصدر من وزارة الدفاع الوطني.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن الطائرة من نوع ” اليوشين ” تحطمت بمنطقة بني مراد غير بعيد عن مطار بوفاريك لحظات قليلة بعد إقلاعها.
وحسب شهود عيان، فإن النيران اشتعلت في الطائرة قبل سقوطها، واستطاع قائدها تحويل مسارها لتسقط في منطقة غير آهلة بالسكان.
السعودي[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يكفينا واياكم حوادث الطيران خصوصا والحوادث عموما
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28486 ] نشر منذ 29 دقيقة
قفز بعضهم من الطائرة😱
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2325 ] نشر منذ 3 دقائق
هب يالكذوب 😅😅