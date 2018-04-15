وفاة الطفلة ” ترف ” بعد تعرضها للاعتداء على يد الخادمة الإثيوبية
رحلت الطفلة ” ترف ” عن دنيانا، فجر اليوم الأحد، التي تبلغ من العمر سنة واحدة، والتي كانت قد تعرضت للاعتداء على يد خادمة من جنسية إثيوبية في محافظة الخرج ، حيث أعلن والد الطفلة ويدعى ” سلطان العنزي ” ، وفاة ابنته بمدينة الملك سعود الطبية اليوم.
حيث كانت أسرة الطفلة قد اتهمت الخادمة الإثيوبية، بإدخال الطفلة في حاوية صغيرة للملابس وتغطيتها ببطانية، الأمر الذي تسبب في نقلها للمستشفى في حالة حرجة، وإيداعها في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، ومن ثم نقلها لمدينة الملك سعود الطبية، حتى وافتها المنية هناك.
تجدر الإشارة، إلى أن الجهات الأمنية، كانت قد فتحت تحقيقًا في الواقعة والاتهامات الموجهة للخادمة، التي تم إيقافها، ولا تزال رهن التحقيق حتى الآن.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاحول ولا قوة الابالله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله ينتقم من الخادمة ..تستحق القتل
alfahd42[ عدد التعليقات: 16461 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يرحمه ويعوض اهله ويصبرهم
الزايدي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله , انا لله وإنا اليه راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ما من ورا الخدامات الا المشاكل وش ذنب هالطفله ولا غيرها من الاطفال اللي راحوا ضحية من ورا الخدامات
ولية النسوان ما يشتغلن بدل هالخدم الله يلعن الكسل بس
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 19 دقيقة
هاذا الخدم وما ادراك ماالخدم …. يامن تحضر العدو الى ابنائك اخذ الحذر …