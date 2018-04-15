وفاة الطفلة ” ترف ” بعد تعرضها للاعتداء على يد الخادمة الإثيوبية

علي القحطاني(صدى):

رحلت الطفلة ” ترف ” عن دنيانا، فجر اليوم الأحد، التي تبلغ من العمر سنة واحدة، والتي كانت قد تعرضت للاعتداء على يد خادمة من جنسية إثيوبية في محافظة الخرج ، حيث أعلن والد الطفلة ويدعى ” سلطان العنزي ” ، وفاة ابنته بمدينة الملك سعود الطبية اليوم.

حيث كانت أسرة الطفلة قد اتهمت الخادمة الإثيوبية، بإدخال الطفلة في حاوية صغيرة للملابس وتغطيتها ببطانية، الأمر الذي تسبب في نقلها للمستشفى في حالة حرجة، وإيداعها في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، ومن ثم نقلها لمدينة الملك سعود الطبية، حتى وافتها المنية هناك.

تجدر الإشارة، إلى أن الجهات الأمنية، كانت قد فتحت تحقيقًا في الواقعة والاتهامات الموجهة للخادمة، التي تم إيقافها، ولا تزال رهن التحقيق حتى الآن.

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