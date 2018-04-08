عاملة منزلية تعتدي على طفلة بالخرج

حمود العنزي (صدى):

أقدمت عاملة إثيوبية على الاعتداء على طفلة بمحافظة الخرج، تبلغ عاما واحدا، متسببة في دخولها للعناية المركزة ووضعها في حالة حرجة.

وأبلغت عائلة الطفلة الشرطة متهمين العاملة المنزلية بالتسبب في دخول ابنتهم إلى العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بالخرج، وتم التحفظ عليها ونقلها إلى سجن الملز في الرياض.

وأوضح والد الطفلة أن العاملة وضعت رأس ابنته أسفل الحاوية وغطتها ببطانية وهي فاقدة للوعي، قائلا : ” على الفور قمنا بنقلها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج، حيث أدخلت مباشرة إلى العناية المركزة “.