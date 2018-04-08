عاملة منزلية تعتدي على طفلة بالخرج
أقدمت عاملة إثيوبية على الاعتداء على طفلة بمحافظة الخرج، تبلغ عاما واحدا، متسببة في دخولها للعناية المركزة ووضعها في حالة حرجة.
وأبلغت عائلة الطفلة الشرطة متهمين العاملة المنزلية بالتسبب في دخول ابنتهم إلى العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بالخرج، وتم التحفظ عليها ونقلها إلى سجن الملز في الرياض.
وأوضح والد الطفلة أن العاملة وضعت رأس ابنته أسفل الحاوية وغطتها ببطانية وهي فاقدة للوعي، قائلا : ” على الفور قمنا بنقلها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج، حيث أدخلت مباشرة إلى العناية المركزة “.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2506 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتعليق ،،،،،،💔
لاحول ولاقوه الا بالله
عليان[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذنب هالطفله البريئه برقبه مكاتب الاستقدام ووزاره العمل
لنا اكثر من 10 سنوات لرتفاع خيالي باسعار الاستقدام حتى وصل الى 30 الف
مع اقفال اندونيسيا لللافراد واستمرار استقدام العمله للشركات التى تقوم بتأجيرها
على المواطن الغلبان بالشهر ب 3000 الالف ريال مع ان راتبه الاندونيسيه 1200
واجبار المواطن على استاجارها 3 اشهر ودفع المبلغ كاملاً مقدماً + تامين
يعني حدود 15 الف !!!!!!!!!!!! والله لو المواطن جالس على بير بترول
اتمنى من سيدي محمد بن سلمان حل مشكله الاسستقدام التى تؤرق كاهل جميع العوائل السعوديه
مما يطرهم الى تشغيل العماله المتخلفه الاثيوبية بالشهر
وين نزاهه ؟ وين مكافحه الفساد ؟؟
افتحوا الاستقدام من دول الخليج
اسمحوا للشركات الاجنبيه بفتح مكاتب بالسعوديه
هذا الموضوع لازم نشوف فيه حل
العقار طاح
والاستقدام الى الان المواطن يعناني منه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26866 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليك،الله ينتقم منك.