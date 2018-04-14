بالفيديو.. أول ظهور لبشار الأسد بعد الضربات الأمريكية
ظهر رئيس النظام السوري بشار الأسد في مقطع فيديو اليوم السبت بعد ساعات من ضربة قادتها الولايات المتحدة على سوريا رداً على هجوم كيماوي.
وأبان المقطع الذي لم يزد على ثوان عدة ونشرته وسائل إعلام سورية الأسد مرتدياً حلة وربطة عنق ويحمل حقيبة أوراق، ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.
وكانت عدد من المناطق بسوريا تعرضت صباح اليوم السبت للقصف من قبل قوات مشتركة أمريكية وفرنسية وبريطانية، رداً على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في قصف المدنيين.
طلال[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
خديجه[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا وجميع المسلمين من بينهم سالمين
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 1 ساعة
استمرار للمسلسل الغربي .. يخادعوننا .. حسبنا الله ونعم الوكيل .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه لايكون ضربو المقاومه وخلو بشار
حمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
يلعبون على العرب وكلهم متحالفين امريكاء وإيران وروسياء و سوريا أسأل الله أن يحرقكم جميعا”
الجنيي[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 1 ساعة
اهرب ياهر
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3264 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللهم امين