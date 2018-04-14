بالفيديو.. أول ظهور لبشار الأسد بعد الضربات الأمريكية

دمشق(صدى):

ظهر رئيس النظام السوري بشار الأسد في مقطع فيديو اليوم السبت بعد ساعات من ضربة قادتها الولايات المتحدة على سوريا رداً على هجوم كيماوي.

وأبان المقطع الذي لم يزد على ثوان عدة ونشرته وسائل إعلام سورية الأسد مرتدياً حلة وربطة عنق ويحمل حقيبة أوراق، ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.

وكانت عدد من المناطق بسوريا تعرضت صباح اليوم السبت للقصف من قبل قوات مشتركة أمريكية وفرنسية وبريطانية، رداً على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في قصف المدنيين.