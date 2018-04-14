برشلونة وليفربول من بين خيارات ” القحطاني ” في مباراة اعتزاله
عرض رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على نجم نادي الهلال المعتزل ياسر القحطاني أن تقام له مباراة اعتزاله أمام أحد الأندية الكبرى.
وغرد ” آل الشيخ ” موجهاً السؤال للقحطاني على سبيل مداعبته: ” برشلونه … او مدريد … او ليفربول ؟ وش رايك ياقناص الخيار لك “.
ورد عليه القحطاني في تغريدة أخرى :” تقول وتطول يبوناصر.. إنت أبوها وسمها.. وجعلك ذخر “.
يجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ تكفل بحفل اعتزال نجم الهلال، الذي أعلن أمس اعتزاله.
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خرطي[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 45 دقيقة
وش سوا ذا الزلابه عشان يقام له حفل اعتزال ، اما من رجل رشيد يوقف هذي المهزله
alfahd42[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا له تاريخه مهما حصل منه في الفترات الاخيره من تجاوزات