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برشلونة وليفربول من بين خيارات ” القحطاني ” في مباراة اعتزاله

برشلونة وليفربول من بين خيارات ” القحطاني ” في مباراة اعتزاله
محمد السعران(صدى):

عرض رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على نجم نادي الهلال المعتزل ياسر القحطاني أن تقام له مباراة اعتزاله أمام أحد الأندية الكبرى.

وغرد ” آل الشيخ ” موجهاً السؤال للقحطاني على سبيل مداعبته: ” برشلونه … او مدريد … او ليفربول ؟ وش رايك ياقناص الخيار لك “.

ورد عليه القحطاني في تغريدة أخرى :” تقول وتطول يبوناصر.. إنت أبوها وسمها.. وجعلك ذخر “.

يجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ تكفل بحفل اعتزال نجم الهلال، الذي أعلن أمس اعتزاله.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 45 دقيقة

وش سوا ذا الزلابه عشان يقام له حفل اعتزال ، اما من رجل رشيد يوقف هذي المهزله

[ عدد التعليقات: 16368 ] نشر منذ 41 دقيقة

لا له تاريخه مهما حصل منه في الفترات الاخيره من تجاوزات

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