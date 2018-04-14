” القحطاني ” لعشاقه: وداعا يا عشقي الأبدي

نواف السالم(صدى):

وجه قائد نادي الهلال الأول لكرة القدم ياسر القحطاني، رسالة إلى عشاقه في أول تعليق له بعد إعلان اعتزاله رسميًا عن الكرة المستديرة.

وودع ” القحطاني ” جمهوره وعشاقه في رسالة مؤثرة، قائلًا ” شكرًا لكل حرف وكل كلمة جميلة سطرتوها في حق محبكم.. أحبكم، وداعاً ياجمهور الزعيم العظيم.. وداعاً ياعشقي الأبدي.. وداعاً أيها المستطيل الأخضر.. وأهلاً بالمدرج الأزرق عاشقًا ومساندًا ومشجعًا لزعيم البطولات..ستبقى محبتكم في قلبي للأبد “.

وأَضاف ” شكراً قبل وداعاً لمدرج وطن ساندني أثناء تمثيلي للوطن، لمدرج مدينتي الخبر الذي قدمني للملأ، شكراً لا تكفي ولا تفي المدرج الأزرق الذي أوجدني بعد الله عندما ارتديت الأزرق، لمدرج أزرق كان ولا يزال يعني لي كل شَيْء، لمدرج أزرق وقف معي ودعمني وآزرني، شكراً لمدرج بنفسجي غمرني بحبه “.

وكان ياسر القحطاني أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعدما حقق الهلال لقب دوري المحترفين، الخميس الماضي، بعد فوزه على الفتح برباعية مقابل هدف واحد فقط.

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