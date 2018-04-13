بالفيديو .. ياسر القحطاني يعلن اعتزاله كرة القدم

نواف السالم(صدى):

أعلن قائد نادي الهلال الأول لكرة القدم ، ياسر القحطاني ، عن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي .

ونشر ” القحطاني ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” يوضح خلاله لحظه ارتدائه قميصه العادي وترك قميص الزعيم داخل غرفة تبديل الملابس ، تعبيرًا عن انتهاء دوره الكروي .

ويأتي ذلك بعدما حقق الهلال لقب دوري المحترفين يوم أمس الخميس ، بعد فوز على الفتح برباعية مقابل هدف واحد فقط ، ليحافظ على صدارته بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني .