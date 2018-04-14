بعد تصاعد الأدخنة.. ” ترامب ” يعلن توجيه ضربة لسوريا

واشنطن(صدى):

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، توجيه ضربات إلى سوريا؛ لردع استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري وحلفاؤه.

وأعلن ” ترامب ” خلال مؤتمر بشأن سوريا عن ضربة دقيقة تجرى الآن داخل العاصمة السورية دمشق، لحقها تصريحات من مصادر سورية بسماع دوي انفجارات ضخمة في الجانب الشرقي من دمشق.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الضربات الموجه إلى سوريا تجري بالتنسيق مع كلًا من بريطانيا وفرنسا.

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