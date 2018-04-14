انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق

دمشق(صدى):

أفادت مصادر سورية وناشطون في دمشق، منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت المصادر أن الأدخنة تتصاعد من الجانب الشرقي للعاصمة دمشق، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف مواقع سورية، وتنفيذ ضربات تطال أهداف عدة وتستخدم قنابل مختلفة.

كما أوضحت أن مقار عسكرية ومراكز أبحاث سورية تعرضة لضربات صاروخية، حيث استهدفت ضربات صاروخية معهد البحوث العلمية في برزة.