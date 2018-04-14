انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق
أفادت مصادر سورية وناشطون في دمشق، منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق.
وأكدت المصادر أن الأدخنة تتصاعد من الجانب الشرقي للعاصمة دمشق، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف مواقع سورية، وتنفيذ ضربات تطال أهداف عدة وتستخدم قنابل مختلفة.
كما أوضحت أن مقار عسكرية ومراكز أبحاث سورية تعرضة لضربات صاروخية، حيث استهدفت ضربات صاروخية معهد البحوث العلمية في برزة.
((دغريري))[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 59 دقيقة
اقترب موعد الملحمة الكبرى
بالضبط كما أخبر حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
مغرد[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يهديك دغريرى سيدنا محمد اخبر متى يضرب ترمب الله يهديك الا مور سيا سيه بحته ولا تدخلها فى الدين