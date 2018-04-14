بعد تهديد ترامب.. صحيفة إسرائيلية تكشف أهداف أمريكا في سوريا

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية عن الأهداف السورية التي تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه من المتوقع أن توجه الولايات المتحدة ضربات إلى ” مخازن السلاح الكيماوي ومطارات عسكرية في سوريا.

وأوضحت أنه من بين الأهداف الأولى ” مطاران ” ، أحدهما مطار الشعيرات الذي خرجت منه الطائرات المحملة بالسلاح الكيماوي، دون الكشف عن اسم المطار الثاني، لافته إلى أن الهدف الثاني سيكون مخازن ومراكز أبحاث تطوير السلاح الكيماوي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة إلى روسيا بأن تستعد، حيث سيضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية دون تحديد موعدها، قائلًا ” استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة وهي ستكون جديدة وذكية.. يجب عليكِ ألا تكون شريكاً في قتل الحيوانات لشعبها بالغاز القاتل ” .

كما أعلنت قناة ” سي إن بي سي ” الأمريكية في وقت سابق أن واشنطن تدرس توجيه ضربة لـ 8 أهداف في سوريا، تتضمن مطارين للنظام السوري تحت الإشراف الروسي ومركز أبحاث ومنشأة للأسلحة الكيماوية.

وردت الخارجية الروسية على تغريدة الرئيس دونالد ترامب، قائله ” الصواريخ الذكية، التي تحدث ترامب عن نية توجيهها إلى سوريا، ينبغي أن توجه للإرهابيين، وليس ضد حكومة شرعية، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه ” .

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