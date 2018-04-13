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محمد هنيدي يوجه رسالة لياسر القحطاني بعد اعتزاله

محمد هنيدي يوجه رسالة لياسر القحطاني بعد اعتزاله
نواف السالم(صدى):

وجه الفنان المصري محمد هنيدي ، رسالة إلى قائد الهلال ياسر القحطاني ، معربًا خلالها عن حزنه لاعتزال اللاعب كرة القدم .

وقال ” هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مش الهلال اللي هيفتقدك بس.. ولا الكرة العربية .. الكرة العالمية هتفتقدك يا قناص .

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 1 ساعة

وش عنده هنيدي شكله حابه يجمع متابعين عن طريق الكره السعوديه
الدور جاي عليك يا هنيدي اعتزل التمثيل خصوصا انك مختفي من زمان عشان ما احد من المنتجين عطاك وجه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة

شكرا النجم الجميل

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك

[ عدد التعليقات: 6010 ] نشر منذ 1 ساعة

ومين قالك يا افندم أن ياسر بايعتزل ياسر مهاجم هداف ومهاري وان شاء الله نشاهده مهاجم اساسي في احد الأندية فهو أفضل من السهلاوي و هزازي وغيرهم وياسر تم شن الحرب عليه منذ انتقل للهلال من الاعلامين الحاقدين

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