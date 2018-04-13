محمد هنيدي يوجه رسالة لياسر القحطاني بعد اعتزاله

نواف السالم(صدى):

وجه الفنان المصري محمد هنيدي ، رسالة إلى قائد الهلال ياسر القحطاني ، معربًا خلالها عن حزنه لاعتزال اللاعب كرة القدم .

وقال ” هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مش الهلال اللي هيفتقدك بس.. ولا الكرة العربية .. الكرة العالمية هتفتقدك يا قناص .

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