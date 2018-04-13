الوسط الفني يحتفي بعودة النجم الشاب عباس إبراهيم

أماني الغامدي(صدى):

احتفل الوسط الفني بعودة الفنان عباس ابراهيم للظهور مجددًا في المشهد الغنائي بالمملكة بعد فترة غياب طويلة، وذلك من خلال عمل وطني بعنوان ” المجدّد ” ، من كلمات الشاعر حسين اليامي وألحان ياسر بو علي، ويقول مطلع الأغنية:

أشرقت شمس المجدّد

جددت عهد الموحد

يا جعل يسلم محمد

للسعودية وأهلها

وتمنى الجمهور للفنان عباس ابراهيم العودة القوية والاستمرار، وذلك بعد ابتعاده عن الوسط الفني والإعلام بدون إبداء أسباب واضحة، فيما احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة النجم الشاب للغناء.

حيث دشن نشطاء ” تويتر ” ، هاشتاقًا بعنوان #عباس_ابراهيم، وصل إلى الترند في المملكة، الذي وجه الجمهور من خلاله رسائل إلى ” عباس ” ، واحتفى فيه بالذكريات مع أغنياته، مقدمين له التهنئة على أغنية ” المجدد ” التي لقيت أصداء واسعة.

جدير بالذكر، أن ذاكرة المستمع المحلي، قد ارتبطت بأعمال حققت صدى واسعًا للنجم الشاب عباس ابراهيم، ومنها: ” أمنتك الله ” ، ” ناديت ” ، ” منت فاهم ” ، وغيرها الكثير من أعماله الرائعة.