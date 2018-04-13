الشعب يستقبل ولي العهد برسائل مؤثرة.. ويؤكد: أشرقت الشمس

علي القحطاني(صدى):

بعد جولة خارجية استمرت نحو 25 يوماً، عاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ليجد شعبه في انتظاره، معبرين عن اشتياقهم وحبهم له.

وتحت عنوان ” انورت الدنيا بقدومك يا محمد ” ، دوَّن الشعب السعودي كلمات ورسائل حب وفرحة لسمو الأمير، وذلك عبر تدشين هذه العبارة وسماً على موقع ” تويتر ” .

وبعث المغردون رسائل الحب إلى سمو ولي العهد، وقال مغرد : ” بعد جولات تاريخية، عنونها جعل المستحيل واقع لنهضة وطن .. عقد اتفاقيات .. وصفقات عسكرية واقتصادية .. وشركات .. ومشاريع .. كانت حديث المجتمع الدولي والصحف العالمية عاد عراب الرؤية وصانع التغيير ” .

فيما أضاف مغرد آخر : ” أهلًا أهلًا.. عوداً حميداً يحمل معه الخير لهذا البلد ومستقبلها .. شرفتنا في الجولة التاريخية وكسبت احترام قادات دول عظمى واثبتّ أن المملكة قادمة وبقوة .. معاً يا ابن سلمان لتحقيق الأحلام سوياً ” .

وقال أحد المغردين : ” حشد الدول العظمى مع السعودية ضد قوى الشر، وعمق العلاقات معهم، ثم عاد منتصرًا عزيزًا عظيمًا لوطنه ” .

من جانبه، كتب الدكتور أمجد طه، قائلاً : ” انورت السعودة بقدومك ي محمد وأفرحت الأمة.. ذهبت بتاريخ وطموح عظيم ورجعت بإنجازات عظيمة أصبحت حديث المجتمع الدولي والأعداء قبل الأصدقاء. وكنت لهم موسوعة في السياسة والإقتصاد والثقافة وأستاذ في اللغة..ولا مكان للمقارنة ” .

وتابع آخر : ” أهلاً بالمستقبل.. الوطن الذي اشتاقك يحتضن اليوم ملامحك .. والرياض التي حنَّت إليك تفرش المسافات بالفرح .. و 20 مليون سعودي تبتسم قلوبهم بهجةً بك ” .

فيما كتب مغرد : ” أيها المُلهم : سافرتَ والدعوات معك ورجعت وهي لم تنتهِ بعد لأنها حين خرجت للسماء من أجلك كانت بطعم الأبد ” .

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