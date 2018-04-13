وصول ولي العهد إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية حافلة

نايف السالم(صدى):

وصل بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أعقاب جولة شملت كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، ومملكة إسبانيا، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .

وبحث سموه خلالها مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج الثنائية معها، كما تم خلال تلك الزيارات مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.