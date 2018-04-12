” مارك ” عن تسريب البيانات: بياناتي الشخصية تم تسريبها أيضا

واشنطن(صدى):

صرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ” فيسبوك ” ، بأن بياناته الشخصية، كانت ضمن بيانات 87 مليون مستخدم، جمعتها شركة ” كامبردج أناليتيكا ” ، من دون حق، وهي الشركة التي قدمت خدمات لحملات انتخابية رئاسية واستطلاعات عالمية.

وأعرب ” مارك ” ، خلال جلسة استجوابه الثانية أمام ” الكونجرس ” ، عن رفضه لآراء بعض أعضائه، بأن المستخدمين ليس لديهم سيطرة كافية على بياناتهم على ” فيسبوك ” ، موضحًا أن المستخدمين هم من يختارون المعلومات التي يريدون نشرها.

فيما اتفق ” مارك ” معهم على أن تشريعات إضافية، قد تكون ضرورية؛ لحماية خصوصية المستخدمين، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل تلك التشريعات.

من الجدير بالذكر، أن ” فيسبوك ” ، كشفت في سبتمبر، استخدام مواطنين روس بأسماء شبكات التواصل الاجتماعي؛ لمحاولة التأثر على الناخبين الأمريكيين في الأشهر، التي سبقت انتخابات 2016، إذا كتبوا عن موضوعات مثيرة للجدل واشتروا إعلانات.

اقرأ أيضًا: