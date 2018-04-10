بعد تسريب بيانات المستخدمين.. ” مارك ” يعتذر

نورة الشهري(صدى):

عقد مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ” فيسبوك ” ، أمس الإثنين، مع مشرعين أمريكيين؛ للاعتذار عن إساءة موقع التواصل الاجتماعي، لبيانات مستخدميه؛ ولتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.

وصرح ” مارك ” ، في تصريحات مكتوبة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، أمس، بأنهم لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسئوليتنا، وأن ذلك كان خطأ كبير، قائلًا: ” كان ذلك خطأي، أنا آسف ” .

يجدر الإشارة إلى أن أنه إذا لم يقدم ” مارك ” ، إجابات مرضية هذا الأسبوع، فإن الكونغرس سيضغط على الأرجح؛ لسن قوانين جديدة، تفرض رقابة صارمة على ” فيسبوك ” ، واستباقًا لهذه الخطوة، صرحت الشركة بأنها بالفعل تؤيد تشريعًا جديدًا، سيجبر شبكات التواصل الاجتماعي، على الكشف عمن يقفون وراء الإعلانات السياسية، مثلما تفعل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بالفعل.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن ” فيسبوك ” ، كشفت في سبتمبر، استخدام مواطنين روس بأسماء شبكات التواصل الاجتماعي؛ لمحاولة التأثر على الناخبين الأمريكيين في الأشهر، التي سبقت انتخابات 2016، إذا كتبوا عن موضوعات مثيرة للجدل واشتروا إعلانات.