النهاية تقترب.. ارتباك في صفوف الحوثيين والاختيار بين صعدة وصنعاء

فهمي محمد(صدى):

يقترب الجيش اليمني من تحرير كافة اليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعيش حالة من الارتباك والتوتر ما بين الحفاظ على صنعاء أو محافظة صعدة.

وأكدت مصادر، أن المليشيا الإرهابية باتت مشتتة جداً وعلى علم تام بأن الجيش اليمني إذا حرَّر إحدى المدينتين فسيتم تحرير الأخرى.

وأشارت إلى أن الكثير من مقاتلي مليشيا الحوثي الإيرنية الذين كانوا يؤيدون الرئيس اليمني المغدور علي عبدالله صالح، غادروا جبهات القتال، ما يجعل موقفهم أضعف بكثير.

واعترف زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، بالهزيمة الساحقة التي تلقتها مليشياته في ميدي و صعدة، متهماً القبائل اليمنية بالخيانة.

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