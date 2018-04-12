إزالة 19 سيارة وهيكلا تالفا بـ ” عسير “

أبها(صدى):

قامت أمانة منطقة عسير، بتنفيذ حملة على المواقع، التي تحتوي على السيارات والهياكل التالفة؛ وذلك لإزالة العشوائيات والمخالفات، التي يمكن أن تشكل خطرًا ومصدرًا للتلوث البيئي بالمنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس عيسى الشهراني، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير، أن الحملة أسفت عن نقل 19 سيارة وهيكلًا تالفًا، من جميع الأحياء داخل الأمانة، قائلًا: ” شارك في الحملة مع أمانة منطقة عسير، عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ” .

يُذكر أن هذه الحملة، جاءت ضمن نطاق الحملة المكثفة؛ لإزالة مظاهر التشوه البصري خلال الأسبوع الأول من الحملة.