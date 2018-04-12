خطاب للجنة الانضباط لتعليق عقوبة ساندرو مانويل أمام الهلال

نواف السالم(صدى):

أرسلت إدارة نادي الفتح خطابًا إلى لجنة الانضباط و الأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتعليق عقوبة إيقاف المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الكروي الأول ساندرو مانويل الصادرة بحقه مساء يوم أمس الأربعاء.

يأتي ذلك لصعوبة تطبيق العقوبة وفقاً لما نصت عليه لائحة الانضباط.

كانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ،قررت إيقاف مانويل ، بعد تدخله العنيف في اللقاء الذي أقيم أمام النصر ضمن الجولة الـ 25 قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .