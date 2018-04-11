بالفيديو.. اعتداء وحشي على فتاة لرؤيتها برفقة شاب مسلم

نيودلهي(صدى):

تعرضت فتاة هندية تبلغ من العمر 22 عاماً، للاعتداء بطريقة وحشية في الشارع من قبل مجموعة من الأشخاص، عقب مشاهدتها تسير برفقة شاب مسلم .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل تجمع عدد من الشباب حول الفتاة لصفعها على وجهها وركلها في جميع أنحاء جسدها رغم صراخها المستمر في وضح النهار بشارع في مدينة “ غولابرا ” ، شمال شرق الهند.

عندما حاولت الفتاة استخدام هاتفها المحمول لطلب المساعدة، جذبها أحد الشباب من شعرها وركلها آخر في فخذها، لاعتقادمهم بوجود علاقة حب بينها وبين الشاب المسلم.

وقالت وسائل الإعلام الهندية إن الاعتداء بدأ على الفتاة عندما أوقفت في الشارع لمشيها مع رجل مسلم، وأضافت أن الشرطة تمكنت من ضبط 12 شخصا من المتورطين بالواقعة .

