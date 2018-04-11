قوات الدفاع الجوية تعترض صاروخًا حوثيًا باتجاه جازان

تركي السالم(صدى):

نجحت القوات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، في اعتراض وتدمير صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه منطقة جازان.

وكانت الدفاعات الجوية، قد اعترضت قبل قليل صاروخًا أطلقه الحوثيون على الرياض.

كما كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أسقطت طائرة بدون طيار معادية حاولت استهداف مطار أبها الإقليمي ودمرت أخرى معادية حاولت مهاجمة إحدى الأعيان المدنية بجازان.