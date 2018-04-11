  • الأربعاء 11

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. قوات الدفاع الجوية تعترض صاروخًا حوثيًا باتجاه جازان

قوات الدفاع الجوية تعترض صاروخًا حوثيًا باتجاه جازان

قوات الدفاع الجوية تعترض صاروخًا حوثيًا باتجاه جازان
تركي السالم(صدى):

نجحت القوات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، في اعتراض وتدمير صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه منطقة جازان.

وكانت الدفاعات الجوية، قد اعترضت قبل قليل صاروخًا أطلقه الحوثيون على الرياض.

كما كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أسقطت طائرة بدون طيار معادية حاولت استهداف مطار أبها الإقليمي ودمرت أخرى معادية حاولت مهاجمة إحدى الأعيان المدنية بجازان.


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 21 دقيقة

عاشت قواتنا الباسلة

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يحمي بلدنا

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله ينتقم من كل معتدي

[ عدد التعليقات: 45485 ] نشر منذ 14 دقيقة

اللهم انصر جنودنا على اعدائنا ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *