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اغتيال بشار الأسد من قبل إسرائيل والسبب إيراني

اغتيال بشار الأسد من قبل إسرائيل والسبب إيراني
القدس المحتلة(صدى):

هدَّد وزير الإسكان الإسرائيلي، يواف غالانت، باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً : ” حان وقت اغتياله ” .

من جانبها، أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن ” الأسد ” سيختفي ونظامه من خريطة العالم، إذا وجهت إيران هجوماً على إسرائيل عبر الأراضي السورية.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45470 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 46 دقيقة

اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ,, آمين ,,
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ,, آمين
,اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ,, آمين ,,,

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 44 دقيقة

عبر الاراضي السورية

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 14 دقيقة

سوف تفتح إسرائيل جهنم على نفسها وأخيرا ستعود الأراضي إلى أصحابها الفلسطينيين
لأن إيران وجدت الأرض الخصبة في سورية لقواعدها مثلما أميركا وفرنسا وتركيا وتكالبت الدول على سورية وكل يريد حصته من هذه الأراضي

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