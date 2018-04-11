اغتيال بشار الأسد من قبل إسرائيل والسبب إيراني

القدس المحتلة(صدى):

هدَّد وزير الإسكان الإسرائيلي، يواف غالانت، باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً : ” حان وقت اغتياله ” .

من جانبها، أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن ” الأسد ” سيختفي ونظامه من خريطة العالم، إذا وجهت إيران هجوماً على إسرائيل عبر الأراضي السورية.

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