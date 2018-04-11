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بشار الأسد يغادر قصره الرئاسي خوفا من قصف أمريكي محتمل

بشار الأسد يغادر قصره الرئاسي خوفا من قصف أمريكي محتمل
دمشق(صدى):

ذكرت وسائل إعلام عالمية نباء عاجل مغادرة رئيس النظام السوري بشار الأسد قصره الرئاسي صباح اليوم الأربعاء برفقة قافلة عسكرية روسية خوفا من التعرض لقصف أميركي .

يذكر أنه كان قد تم تداول أنباء بشان إجلاء عائلة ” الأسد ” وعائلات قيادات سورية أخرى إلى طهران، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم عسكري؛ رداً على كيميائي دوما.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45461 ] نشر منذ 56 دقيقة

اقصفوه اينما انوجد هذا الطاغيه الباغي على شعبه ,,

[ عدد التعليقات: 16149 ] نشر منذ 31 دقيقة

اقصفوه تراكم تعرفون وينه فيه
هو والحوثي

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