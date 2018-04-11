بشار الأسد يغادر قصره الرئاسي خوفا من قصف أمريكي محتمل

دمشق(صدى):

ذكرت وسائل إعلام عالمية نباء عاجل مغادرة رئيس النظام السوري بشار الأسد قصره الرئاسي صباح اليوم الأربعاء برفقة قافلة عسكرية روسية خوفا من التعرض لقصف أميركي .

يذكر أنه كان قد تم تداول أنباء بشان إجلاء عائلة ” الأسد ” وعائلات قيادات سورية أخرى إلى طهران، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم عسكري؛ رداً على كيميائي دوما.