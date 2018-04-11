بشار الأسد يغادر قصره الرئاسي خوفا من قصف أمريكي محتمل
ذكرت وسائل إعلام عالمية نباء عاجل مغادرة رئيس النظام السوري بشار الأسد قصره الرئاسي صباح اليوم الأربعاء برفقة قافلة عسكرية روسية خوفا من التعرض لقصف أميركي .
يذكر أنه كان قد تم تداول أنباء بشان إجلاء عائلة ” الأسد ” وعائلات قيادات سورية أخرى إلى طهران، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم عسكري؛ رداً على كيميائي دوما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45461 ] نشر منذ 56 دقيقة
اقصفوه اينما انوجد هذا الطاغيه الباغي على شعبه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 16149 ] نشر منذ 31 دقيقة
اقصفوه تراكم تعرفون وينه فيه
هو والحوثي