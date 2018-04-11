بالفيديو..ولي العهد يكشف سر حملهِ لـ ” صلصة الباربكيو ” في فرنسا

عادل الحربي (صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للحاضرين خلال حفل العشاء في قصر الإليزيه، عن سر حمله لصوص الباربكيو خلال زيارته فرنسا.

وأوضح ولي العهد أنه قبل مجيئه إلى فرنسا، كان في ولاية تكساس الأمريكية، حيث التقى الرئيسين بوش الأب والابن.

وقال سموه : ” علموا أنني سأتناول العشاء في باريس، فقالوا لي إن لم تحب الطعام الفرنسي، فبإمكانك تناول صلصة الباربكيو”، وأردف قائلًا “سنرى اليوم هل سنستعملها أم لا، وأتمنى أن لا أستعملها، إذن لنبدأ بتناول العشاء “.