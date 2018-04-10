بالفيديو.. مشهد مؤثر لصلاة العشاء في المسجد الحرام تحت المطر
أظهر مقطع فيديو ، جموع المصلين في المسجد الحرام ، مساء اليوم الثلاثاء وهم يؤدون صلاة العشاء تحت سيول المطر الغزير التي تسقط عليهم .
وخلال الفيديو ، ظهرت الكعبة وهي غارقة بمياه الأمطار ، والمصلين حولها يسجدون على الأرض الغارقة دون أن يشعروا بوجود عائق أمامهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45430 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله .. خير وبركه ,,
,, تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال ,, آمين ,,
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 34 دقيقة
يالبيه