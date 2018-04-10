الحكومة الأسترالية تحقق في قضية أغنام قطر

فهد السالم(صدى):

قالت الحكومة الأسترالية إنها تحقيق في إساءة معاملة الحيوانات؛ بعد تداول مقطع فيديو يظهر نفوق آلاف الأغنام إثر الإجهاد الحراري على متن سفينة متجهة إلى قطر.

ووثق الفيديو نفوق 2400 خروف على متن سفينة متجهة إلى قطر، في واقعة علق عليها وزير الزراعة الأسترالي، بأنه “ أصيب بالصدمة والاستياء ” ؛ بسبب ما شاهده في المقطع، ووعد بمعاقبة المسؤولين عن ذلك.

يذكر أن الفيديو قد تم تصويره في أغسطس على متن ناقلة سيارات مُعدلة تملكها شركة “ إيمانويل للتصدير ” Emanuel Exports، وهي شركة شحن مقرها مدينة “ بيرث ” الأسترالية.