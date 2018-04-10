الكشف عن تفاصيل حريق مستشفى تثليث

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد المتحدث الرسمي بصحة بيشة ، علي بن سعيد آل بخيتان ، إن الحريق الذي اندلع بمبنى الصيانة في مستشفى تثليث العام فجر اليوم الثلاثاء ، نشب بأحد القواطع الكهربائية بمبنى الصيانة في المستشفى ، والذي يقع خارج المبنى الرئيسي للمستشفى ، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي .

وأشار ” آل بخيتان ” إلى أن الحريق لم يصل للمبنى الرئيسي ولم تتأثر الحالات المنومة في المستشفى من الحريق أو انقطاع الكهرباء ، حيث تم تشغيل المولدات الاحتياطية المتنقلة لتغذية الأٌقسام الحرجة كالطوارئ والأطفال والعناية المركزة .

ولفت إلى أن الحريق بدأ في تمام الواحدة بعد منتصف الليل ، لتباشر فرق الدفاع المدني البلاغ المقدم لها على الفور ، وتسيطر على الحريق بشكل كامل ، ومن ثم فتح المركز لاستقبال الحالات الطارئة ، وقام بنقل 6 حالات منومة إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة عن طريق إسعافات صحة المنطقة .

وأوضح أنه تم إيصال التيار الكهربائي للمستشفى بالكامل ، في تمام الخامسة و46 دقيقة صباح اليوم ، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء ، ويتم العمل في الوقت الراهن على استبدال القواطع المتأثرة والمولدات الكهربائية .

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