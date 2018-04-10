حريق بإحدى قواطع الكهرباء في مستشفى تثليث دون إصابات

محمد بن طحيطح (صدى):

اندلع فجر اليوم الثلاثاء ٢٤-٧-١٤٣٩هـ حريق بأحد القواطع الكهربائية بمبنى الصيانة في مستشفى تثليث العام والذي يقع خارج المبنى الرئيسي للمستشفى ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي .

وبفضل الله لم يصل الحريق للمبنى الرئيسي ولم تتأثر الحالات المنومة في المستشفى من الحريق او من انقطاع الكهرباء حيث تم تشغيل المولدات الاحتياطية المتنقلة لتغذية الاقسام الحرجة مثل العناية المركز والاطفال والطوارئ.

وبدأ الحريق في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وباشرته فرق الدفاع المدني فور ورود البلاغ لهم من المستشفى وسيطرت على الحريق بالكامل بالإضافة إلى ادارة الطوارئ والازمات بمديرية الشئون الصحية ببيشة التعامل مع الحدث واعلنت حاله الطوارئ بمتابعة واشراف مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة الذي تواجد بالموقع وأشرف على عمليات الإطفاء والنقل الاسعافي.

وتم فتح مركز صحي تثليث لاستقبال الحالات الطارئة ، كما تم نقل 6 حالات منومة بالمستشفى لمستشفى الملك عبدالله ببيشة بواسطة اسعافات صحة بيشة وهي الحالات المجدولة بقائمة العمليات الجراحية . فيما بقيت جميع الحالات المنومة بالمستشفى دون الحاجة لنقلها نتيجة عدم تأثرها بالحادث.

وبفضل الله تم إيصال التيار الكهربائي لكامل المستشفى في تمام الساعة الخامسة و 46 دقيقة صباحاًً بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وجاري حالياًً العمل على استبدال القواطع المتأثرة والمولدات الكهربائية وسيتم الانتهاء منها في اقرب وقت ممكن .

وتجدر الإشارة الى ان صحة بيشة ومن خلال آلية الاستعداد المبكر للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات وفرت 20 سيارة اسعاف للتعامل مع الحادثة 17 منها تابعة لصحة بيشة و3 للقطاع الصحي الخاص و 3 سيارات اسعاف لهيئة الهلال الأحمر السعودي، صرح بذلك المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي بن سعيد آل بخيتان.