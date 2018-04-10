الحكومة اليمنية تكشف حقيقة اغتصاب جندي سوداني لـ ” فتاة الخوخة “

فهمي محمد(صدى):

نفت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، صحة المزاعم التي ادّعت وقوع حادثة اغتصاب فتاة بمديرية الخوخة، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، من قبل أحد جنود القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقال مصدر في الحكومة اليمنية، ” إن التحريات التي أجرتها السلطة المحلية بمديرية الخوخة ومحاضر التحقيق وإفادات الشهود، أكدت عدم صحة الأكاذيب والافتراءات التي تداولتها وروجت لها مواقع مشبوهة؛ بهدف الإساءة للتحالف العربي وخدمة أهداف العصابة الحوثية ” .

واعتبرت الحكومة اليمنية، أن اختلاق الأكاذيب والترويج للافتراءات فيما عُرف بحادثة اغتصاب فتاة الخوخة هي محاولة يائسة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لحشد المقاتلين لجبهات القتال بعد فشل كل محاولاتهم في الضغط على القبائل اليمنية الأبية، واستخدام سياسة الترغيب والترهيب لتجنيدهم للقتال وإرسالهم للموت خدمة للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن هذه الأكاذيب تأتي في وقت تتلقى فيه الميليشيات الحوثية هزائم نكراء في كافة جبهات المواجهة، وتقترب فيه إشارات النصر، مع سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معاقل الحوثي في محافظة صعدة، وإطلاق معركة تحرير محافظة البيضاء، والتقدم الذي أحرزه الجيش الوطني في نهم وتعز ولحج.

وكانت وسائل إعلام محلية وناشطون يمنيون قد تناقلوا نبأ اغتصاب فتاة يمنية في محافظة الحديدة على يد أحد الجنود السودانيين، أواخر مارس/ آذار الماضي، وظلت هذه القضية مثار جدل في اليمن دون إثباتات ملموسة.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطع فيديو لما قيل إنه ” فتاة الخوخة ” وهي تعترف أنها تلقت مبلغًا ماليًا مقابل اتهامها لجندي سوداني باغتصابها، وذلك بعد أن تم منعها من المرور قرب معسكر أبوموسى الأشعري شمال الخوخة، فيما بدا أنه إجراء أمني حيث كانت متجهة هي ونسوة معها للبحث عن الحطب.

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