بالفيديو.. الفتاة اليمنية التي زعمت تعرضها للاغتصاب تكشف الحقيقة الكاملة

فهمي محمد(صدى):

بعد أن روجت وسائل الإعلام القطرية والإيرانية شائعة اغتصاب جندي سوداني ضمن قوات التحالف العربي في اليمن لفتاة يمنية في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، فجرت الفتاة مفاجأة في مقطع فيديو رداً على هذه الأكاذيب القطرية.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو إنها تلقت عرضاً مالياً من شخص، أن تتهم جندي سوداني باغتصابها، وذلك بعد أن تم منعها من المرور قرب معسكر أبوموسى الأشعري شمال الخوخة، حيث كانت متجهة هي ونسوة معها للبحث عن الحطب.

وأضافت أنها لم تغتصب، وما روج له هو مجرد شائعات واكاذيب، مطالبة بأخذ حقها من الشخص الذي ورطها في الواقعة، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية.

ونشرت وسائل إعلام يمنية صورة لمحضر تحقيق للمقاومة التهامية حول الواقعة، حيث اعترفت الفتاة انها لم تتعرض للاغتصاب، وسط مطالبات بضبط الشخص المتورط في الواقعة والتحقيق معه.