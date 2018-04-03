بالفيديو.. الفتاة اليمنية التي زعمت تعرضها للاغتصاب تكشف الحقيقة الكاملة
بعد أن روجت وسائل الإعلام القطرية والإيرانية شائعة اغتصاب جندي سوداني ضمن قوات التحالف العربي في اليمن لفتاة يمنية في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، فجرت الفتاة مفاجأة في مقطع فيديو رداً على هذه الأكاذيب القطرية.
وقالت الفتاة في مقطع فيديو إنها تلقت عرضاً مالياً من شخص، أن تتهم جندي سوداني باغتصابها، وذلك بعد أن تم منعها من المرور قرب معسكر أبوموسى الأشعري شمال الخوخة، حيث كانت متجهة هي ونسوة معها للبحث عن الحطب.
وأضافت أنها لم تغتصب، وما روج له هو مجرد شائعات واكاذيب، مطالبة بأخذ حقها من الشخص الذي ورطها في الواقعة، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية.
ونشرت وسائل إعلام يمنية صورة لمحضر تحقيق للمقاومة التهامية حول الواقعة، حيث اعترفت الفتاة انها لم تتعرض للاغتصاب، وسط مطالبات بضبط الشخص المتورط في الواقعة والتحقيق معه.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3147 ] نشر منذ 2 ساعتين
في قانون الحرب تتوقع أي شي -صدق كل شي وكذب كل شي-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45027 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتي من أخطأتي في حق نفسك بدايةً ,,
,, ليش تقبلي باالفلوس والإدعاء الكاذب على شخص بريء ..؟؟
,, ياليت والله ينكَّل بكِ أولاً ,, قبل ان ينكل فيمن غرر بك ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2091 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا ضروري تتعاقب من الشخص الذي اتهمته واخيرا ..اعترفت انها ظلمته ..شكل اللي قال لها..سحب عليها..
دام عزك ياوطن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 41 دقيقة
ما عرفنا نصدق مين ولا مين، لكن القصة فيها شيء غريب ياجماعة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 27 دقيقة
قطنه يمقن قدنه حيدر عبد ربه هو الي اغتصبها…
ابوهيف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يحفظ بنات المسلمين ويرد كيد كل ظالم في نحره
كان زمان[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 22 دقيقة
من اللي روج الخبر .. وسائل الإعلام القطرية والإيرانية ..
أذن عُرف السبب ..!!