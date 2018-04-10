إنتهاء التحقيقات في قضية المعلمة المتوفاة بمركبة حجز مرور محايل

أبها(صدى):

استكملت لجان التحقيق المكلفة ، الإجراءات اللازمة بشأن قضية المعلمة زاهية بنت جابر حسن عسيري ، التي سقطت ضحية مركبة حجز مرور محايل ، وذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الجهات المباشرة الاتهامات للحادث .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فمن المنتظر صدور بيان تفصيلي يوضح ملابسات اكتشاف جثة السيدة داخل المركبة وسط حجز محايل ، بعد حوالي 5 ساعات من وقوع الحادث ، ونقل المركبة التي تحولت إلأى كومة حديد للحجز .

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