  • الثلاثاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إنتهاء التحقيقات في قضية المعلمة المتوفاة بمركبة حجز مرور محايل

إنتهاء التحقيقات في قضية المعلمة المتوفاة بمركبة حجز مرور محايل

إنتهاء التحقيقات في قضية المعلمة المتوفاة بمركبة حجز مرور محايل
أبها(صدى):

استكملت لجان التحقيق المكلفة ، الإجراءات اللازمة بشأن قضية المعلمة زاهية بنت جابر حسن عسيري ، التي سقطت ضحية مركبة حجز مرور محايل ، وذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الجهات المباشرة الاتهامات للحادث .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فمن المنتظر صدور بيان تفصيلي يوضح ملابسات اكتشاف جثة السيدة داخل المركبة وسط حجز محايل ، بعد حوالي 5 ساعات من وقوع الحادث ، ونقل المركبة التي تحولت إلأى كومة حديد للحجز .

اقرأ ايضًا: حقوق إنسان عسير تتابع قضية ” المنسية ” بسيارة في حجز مرور محايل


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يرحمها ويحسن عزاء اولادها واهلها ومن يعز عليه فراقها ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *