إنتهاء التحقيقات في قضية المعلمة المتوفاة بمركبة حجز مرور محايل
استكملت لجان التحقيق المكلفة ، الإجراءات اللازمة بشأن قضية المعلمة زاهية بنت جابر حسن عسيري ، التي سقطت ضحية مركبة حجز مرور محايل ، وذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الجهات المباشرة الاتهامات للحادث .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فمن المنتظر صدور بيان تفصيلي يوضح ملابسات اكتشاف جثة السيدة داخل المركبة وسط حجز محايل ، بعد حوالي 5 ساعات من وقوع الحادث ، ونقل المركبة التي تحولت إلأى كومة حديد للحجز .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمها ويحسن عزاء اولادها واهلها ومن يعز عليه فراقها ,, آمين ,,