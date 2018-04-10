بالصور.. برد كثيف يحتجز مركبات في عسير.. ومتنزهون يهرعون لإخراجها بالحبال

أبها(صدى):

تعرضت قرى بني مالك، التي تقع على بعد 20 كيلو متر شمال أبها، اليوم الثلاثاء، إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد الكثيف، مما تسبب في احتجاز عدد من المركبات.

وعليه، هرع المتنزهون إلى إخراجها إلى المواقع الآمنة، وذلك باستخدام ” الوايرات ” والحبال وسيارات الدفع الرباعي.

حيث تشهد منطقة عسير، حالة جوية ممطرة مصحوبة ببَرَد كثيف، على عدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة، وذلك منذ قرابة عشرة أيام، الأمر الذي ينذر بموسم صيف مختلف لهذا العام.

جدير بالذكر، أن منطقة عسير كانت أكثر المناطق تأثرًا بهذه الحالة الجوية التي حولتها لمزارات من قِبل عدد من الأسر وأبناء محافظات عسير، إضافة لبعض الزوّار الذين قدموا من الباحة شمالًا وجازان جنوبًأ والقنفذة غربًا لزيارتها.