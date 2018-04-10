مصير مرتقب لـ ” عبدالملك الحوثي ” بعد هروبه من كهفه
بعد هروب زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي، من كهفه قبل يومين، كثَّف الجيش اليمني محاولاته للقبض عليه، وبالفعل يقترب حالياً من مسقط رأسه في مران بمحافظة صعدة.
وأوضحت تقارير إعلامية، أن عبدالملك الحوثي يوجد في منطقة مران بالفعل، حيث عاد إليها عقب زيارة اضطرارية لصنعاء من أجل لقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتوقعت التقارير، أن يغادر من اليمن إلى إيران أو بيروت، هرباً من مقتله أو استهدافه من قوات التحالف العربي، وذلك بمساعدة ضباط من المخابرات الإيرانية.
وقامت قوات الجيش اليمني، بإحكام قبضتها على أحياء متفرقة كانت تحت سيطرة الميليشيا الإرهابية جنوب غرب مدينة ميدي بمحافظة حجة، في ثاني يوم من المواجهات العنيفة، ضمن عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من المدينة.
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ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3211 ] نشر منذ 1 ساعة
مايجيب راسه الا الفلوس ادفعوا لمن حوله
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 1 ساعة
لو ترجع بطن امك جايبينك جايبينك يا ذنب ايران المجوس
بتهرب يالرخمه لاي جحر جحر ايران ان شاءالله قبل توصل يقنصونك الرجاجيل ياخسيس
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الخنزير رافضي حاقد خبيث لعنه الله
مجرم حرب اسأل الله ان يصيبك بمرض الخبيث
فتتمنى الموت ولا تجدهـ