عبدالملك الحوثي يهرب من كهفه ومقتل مرافقيه

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر ميدانية باليمن، عن هروب عبدالملك الحوثي من الكهف الذي يختبئ فيه، بالإضافة إلى مقتل اثنين من مرافقيه إثر عملية عسكرية من الجيش اليمني استهدفتهم.

وفي سياق آخر، لقى عشرات العناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم فيما أصيب آخرون، جراء هجمات للجيش اليمني بمنطقة قانية شرق محافظة البيضاء.

كما اندلعت معارك بين ‏الجيش اليمني والمليشيا الإرهابية في الجبال والتباب الواقعة بين جبلي ‏الفالق، ومسعودة بالمنطقة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الإرهابيين، وكذلك أسر أكثر من 12 آخرين.‏