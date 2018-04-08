عبدالملك الحوثي يهرب من كهفه ومقتل مرافقيه
كشفت مصادر ميدانية باليمن، عن هروب عبدالملك الحوثي من الكهف الذي يختبئ فيه، بالإضافة إلى مقتل اثنين من مرافقيه إثر عملية عسكرية من الجيش اليمني استهدفتهم.
وفي سياق آخر، لقى عشرات العناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم فيما أصيب آخرون، جراء هجمات للجيش اليمني بمنطقة قانية شرق محافظة البيضاء.
كما اندلعت معارك بين الجيش اليمني والمليشيا الإرهابية في الجبال والتباب الواقعة بين جبلي الفالق، ومسعودة بالمنطقة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الإرهابيين، وكذلك أسر أكثر من 12 آخرين.
الدسك22[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت فأر جرذ قذر سوف تقع في شر عملك ياخبيث
والله تقع يد العدالة قريبا ستنال جزاءك ومصيراك حد الحرابة في الأرض والقصاص منك انت ومن عاونك
الله سوف يكشف مخبأك ياجرذ ياعميل الخونة ابناء المتعة الزانية ابناء الذين ارتكبوا الفواحش في الأرض سيزول عرشك وعرش معمميك الخبثاء ياخبيث يافجرة العصر
الفاجر الكاذب الملحد مكانه جحر التراب يدس سمه ويرضه من معممه الفاسق الخائن
اله يزولكم من ا؟لأرض ويجعلكم عبرة وموعظة لغيركم الله يفجعكم الله يسلط المرض وعذاب الهون بما كنتم تصنعون
انت ومعمميك خزي وعار ورداء تلبسونه ياخونه