” التعليم ” توضح الخطوات الإجرائية لتثبيت المعلمات الجديدات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة التعليم ، إنه من المستحيل تعيين أي حالات جديدة للمعلمات اللاتي سبق أن عين بديلات ، بالإضافة إلى الحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة ، والخريجات من معاهد المعلمات الثانوية ، بدءًا من 1/ 8/ 1439ه هـ .

وأشارت في تعميم لجميع الإدارات بالمناطق والمحافظات ، إلى أنه سيتم حصر الحالات الجديدة التي تنطبق عليها شروط وضوابط التثبيت مع مراعاة مجموعة من الخطوات الإجرائية .

ولفتت إلى أن هذه الخطوات الإجرائية ، تتمثل في حصر وتدقيق مستندات من تعاقدن مسبقًا كبديلات ، وكذلك الحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات الثانوية والمصادقة عليها ، ومطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة عليها مع تدوين اسم الموظف المختص وتوقيعه .

وشددت على أن الخطوات تتضمن إرسال بيانات المتقدمات ممن تنطبق عليهن الشروط والضوابط على ملف ” إكسيل ” ، وتشمل الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية والمؤهل وتخصص المؤهل ونوع التعاقد والبند المتعاقد عليه والإدارة ونتيجة اختبار قياس فضلًا عن طريقة صرف الراتب، وذلك باستثناء اللاتي سبق لهن التقديم في المراحل السابقة على البريد الإلكتروني [email protected]